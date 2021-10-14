Режиссер объявлял о планах снять фильм по знаменитым играм Valve еще в 2012 году. Он собирался экранизировать Half-Life и Portal, но длительное время о проектах не было никаких новостей. Согласно сведениям GFR, режиссер на момент публикации новости числится в качестве продюсера картин, но не исключено, что Абрамс также станет сценаристом или режиссером экранизаций.
Режиссер «Звездных войн» и «Остаться в живых» вернулся к киноадаптации Half‑Life
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 11:58
Режиссер двух картин из новой трилогии «Звездных войн» Джей Джей Абрамс вернулся к стадии пре-продакшена экранизации легендарной игры Half-Life, информирует сайт Giant Freakin Robot.
Последнее от Мадина
- Худший период в истории Земли произошел 252 млн лет назад
- Футболисты дагестанского филиала Академии «Динамо» выиграли всероссийский турнир
- На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец
- Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД
- Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД