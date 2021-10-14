Режиссер «Звездных войн» и «Остаться в живых» вернулся к киноадаптации Half‑Life

Режиссер объявлял о планах снять фильм по знаменитым играм Valve еще в 2012 году. Он собирался экранизировать Half-Life и Portal, но длительное время о проектах не было никаких новостей. Согласно сведениям GFR, режиссер на момент публикации новости числится в качестве продюсера картин, но не исключено, что Абрамс также станет сценаристом или режиссером экранизаций.