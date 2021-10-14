33-летняя Адель сообщила фанатам радостную новость в своем Instagram-аккаунте, показав обложку будущего альбома.
Адель анонсировала первый за шесть лет альбом «30»
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 00:20
Популярная певица Адель объявила о дате выхода своего нового альбома — 19 ноября. Завтра, 15 октября, для прослушивания станет доступен новый сингл «Easy On Me», который будет на пластинке.
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