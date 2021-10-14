ЗАМАНА - Фильм «Девушка и паук» получил Гран-при фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Фильм «Девушка и паук» получил Гран-при фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

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14 октября, 2021. Четверг 00:17
Фильм «Девушка и паук» получил Гран-при фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Картина швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров «Девушка и паук» получила Гран-при II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии. 

Фильм «Девушка и паук» получил Гран-при фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
Культура

Режиссерам ленты вручили денежный приз в размере 15 тысяч евро. Приз жюри и 10 тысяч евро отошли фильму «Пятна» режиссера Мерави Герима. Лучшей картиной российского производства стал фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.

 

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