ЗАМАНА - Опубликовано фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us

Опубликовано фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us

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13 октября, 2021. Среда 15:52
Опубликовано фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us

В Twitter загрузили новую фотографию звезды шоу «Мандалорец» Педро Паскаля в образе Джоэла из сериала по знаменитой игре The Last of Us («Одни из нас»). Премьера сериала пройдет на стриминговой площадке HBO Max в следующем году.

Опубликовано фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us
Культура

На фотографии очевидец сфотографировал Паскаля во время съемок сериала. Первую серию шоу снял режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам "Теснота" и "Дылда".

 

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взяты из открытых источников
 

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