Опубликовано фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us

Автор Мадина

В Twitter загрузили новую фотографию звезды шоу «Мандалорец» Педро Паскаля в образе Джоэла из сериала по знаменитой игре The Last of Us («Одни из нас»). Премьера сериала пройдет на стриминговой площадке HBO Max в следующем году.