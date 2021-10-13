На фотографии очевидец сфотографировал Паскаля во время съемок сериала. Первую серию шоу снял режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам "Теснота" и "Дылда".
Опубликовано фото Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 15:52
В Twitter загрузили новую фотографию звезды шоу «Мандалорец» Педро Паскаля в образе Джоэла из сериала по знаменитой игре The Last of Us («Одни из нас»). Премьера сериала пройдет на стриминговой площадке HBO Max в следующем году.
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