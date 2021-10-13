Paramount Pictures представили трейлер пятой части фильма «Крик»

Пятый фильм повествует о событиях, происходящих после трагедий, с которыми столкнулись Синди Прескотт и ее друзья. Персонажи надеются, что все кошмары уже позади, но человек в призрачной маске возвращается. Он выбирает жертв, которые связаны с прошлой жизнью главной героини.