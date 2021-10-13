ЗАМАНА - Paramount Pictures представили трейлер пятой части фильма «Крик»

Paramount Pictures представили трейлер пятой части фильма «Крик»

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13 октября, 2021. Среда 08:27
Paramount Pictures представили трейлер пятой части фильма «Крик»

Кинокомпания Paramount Pictures РФ опубликовала официальный трейлер 5 фильма легендарной серии «Крик». Видео с русской озвучкой загружено на YouTube-канале киностудии.

Пятый фильм повествует о событиях, происходящих после трагедий, с которыми столкнулись Синди Прескотт и ее друзья. Персонажи надеются, что все кошмары уже позади, но человек в призрачной маске возвращается. Он выбирает жертв, которые связаны с прошлой жизнью главной героини.

 

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