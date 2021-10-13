Новый "Один дома" сюжетом имеет мало отличий от оригинальных фильмов — ребенок остается дома один и противостоит двум преступникам. Мальчик расставляет по всему дому ловушки, дабы проучить грабителей. Одно из отличий нового фильма в том, что преступники будут семейной парой. Ремейк станет доступен для просмотра 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.
Опубликован первый трейлер перезапуска «Один дома»
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 01:08
В интернете опубликован первый трейлер ремейка легендарной семейной франшизы «Один дома». Видео на свой YouTube-канал загрузила кинокомпания 20th Century Studios.
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