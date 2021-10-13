Опубликован первый трейлер перезапуска «Один дома»

Новый "Один дома" сюжетом имеет мало отличий от оригинальных фильмов — ребенок остается дома один и противостоит двум преступникам. Мальчик расставляет по всему дому ловушки, дабы проучить грабителей. Одно из отличий нового фильма в том, что преступники будут семейной парой. Ремейк станет доступен для просмотра 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.