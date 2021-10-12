Гостей мероприятия до 15 октября ожидают концерты и другие развлечения, например, выступление традиционной армянской музыки от группы "Дети Picasso", музыкальное выступление на Дербентском маяке от тромбониста и композитора Элиаса Файнгерша из Швеции. Кроме того, в расписании мероприятия числятся концерты и мастер-классы от автора традиционных кавказских барабанов Дагира Мамедова и от дудукистов Самура Эмирбекова и Армена Каграманяна из Дербента. Подробнее можно прочитать тут.
В Дербенте открылся первый фестиваль Народов Большого Кавказа
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 00:14
Первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный" начался в Дербенте, основной темой мероприятия в 2021 году стала культура и история горских евреев, информирует ТАСС.
Последнее от Мадина
- Снятый при поддержке России фильм "Купе №6" стал кандидатом от Финляндии на "Оскар"
- В Дербенте открылся первый фестиваль Народов Большого Кавказа
- Российский космонавт показал фото Саратова и Энгельса из космоса
- На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим
- Волонтеры Дагестана примут участие в проведении Всероссийской переписи населения