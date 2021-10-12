В Дербенте открылся первый фестиваль Народов Большого Кавказа

Гостей мероприятия до 15 октября ожидают концерты и другие развлечения, например, выступление традиционной армянской музыки от группы "Дети Picasso", музыкальное выступление на Дербентском маяке от тромбониста и композитора Элиаса Файнгерша из Швеции. Кроме того, в расписании мероприятия числятся концерты и мастер-классы от автора традиционных кавказских барабанов Дагира Мамедова и от дудукистов Самура Эмирбекова и Армена Каграманяна из Дербента. Подробнее можно прочитать тут.