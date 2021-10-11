Мероприятие приурочено к 100-летию образования ДАССР и 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. Фестиваль прошел при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и при помощи администрации Табасаранского района.

На мероприятии была проведена конференция, на которой выступили с докладами, посвященными событиям 1741 года: об освободительном движении жителей Дагестана, о личности поэта-воина Мирзы Калукского, который возглавил отряды дагестанцев против завоевателей из Ирана. Подробнее можно прочитать тут.