Мероприятие приурочено к 100-летию образования ДАССР и 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. Фестиваль прошел при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и при помощи администрации Табасаранского района.
В Табасаранском районе состоялся Фестиваль культуры – День Мирзы Калукского
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 15:36
В субботу, 9 октября, в Табасаранском районе прошел Фестиваль культуры, приуроченный к празднованию Дня поэта – воина Мирзы Калукского.
На мероприятии была проведена конференция, на которой выступили с докладами, посвященными событиям 1741 года: об освободительном движении жителей Дагестана, о личности поэта-воина Мирзы Калукского, который возглавил отряды дагестанцев против завоевателей из Ирана. Подробнее можно прочитать тут.
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