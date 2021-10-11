Экранизацию с рабочим названием "Вонка" начали снимать в Лондоне.
Сообщают, что картина будет рассказывать историю молодого Вилли Вонки до его становления.
Популярный актер Тимоти Шаламе показал себя в роли главного героя книги "Чарли и шоколадная фабрика" Вилли Вонки, предысторию которого планирует поведать киностудия Warner Bros.
Экранизацию с рабочим названием "Вонка" начали снимать в Лондоне.
Сообщают, что картина будет рассказывать историю молодого Вилли Вонки до его становления.
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