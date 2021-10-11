ЗАМАНА - Кассовые сборы 25-го фильма про Бонда вывели его в лидеры на всех рынках

Кассовые сборы 25-го фильма про Бонда вывели его в лидеры на всех рынках

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11 октября, 2021. Понедельник 08:13
Кассовые сборы 25-го фильма про Бонда вывели его в лидеры на всех рынках

Новый фильм про Бонда «Не время умирать» стал лидером на всех рынках, в том числе на российском. При этом ожидания аналитиков были выше и больше, так как эти результаты повлияют на решение продюсеров серии с колоссальными бюджетами продолжать его или остановить.

Кассовые сборы 25-го фильма про Бонда вывели его в лидеры на всех рынках
Культура

Спустя первую неделю проката фильм собрал более $120 миллионов в мире. Причем в 21 стране были самые большие сборы за выходные после начала эпидемии. В России «Не время умирать» должен стать самым просматриваемым «Бондом» за все время существования франшизы, но у специалистов есть сомнения, соберет ли картина кассу прошлого «007: Спектр», заработавшего в первую неделю проката в Великобритании $64 миллиона — в 2 раза больше, чем новый фильм.

 

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