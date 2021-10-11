Кассовые сборы 25-го фильма про Бонда вывели его в лидеры на всех рынках

Автор Мадина

Новый фильм про Бонда «Не время умирать» стал лидером на всех рынках, в том числе на российском. При этом ожидания аналитиков были выше и больше, так как эти результаты повлияют на решение продюсеров серии с колоссальными бюджетами продолжать его или остановить.