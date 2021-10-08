Италия получила право принимать гостей на конкурс после победы группы Maneskin. Это уже третья победа Италии в истории международного конкурса "Евровидение".
Объявлено место проведения Евровидения-2022
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 13:44
В 2022 году «Евровидение» пройдет в итальянском городе Турин, информирует сегодня агентство ANSA.
Последнее от Мадина
- Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии
- Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Ресса
- В России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом
- Подтверждено ацтекское происхождение елизаветинского духовного зеркала
- Глава села Чох подозревается в мошенничестве с земельными участками на сумму около 200 млн. рублей