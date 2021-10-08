Фильм повествует о режиссере-документалисте Марго, которая приезжает в уединенную общину амишей - с целью расследовать судьбу своей давно потерянной матери. Но что-то начинает идти не так - Марго подозревает, что творится нечто странное.
Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление"
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 09:25
В интернете появился полный трейлер нового фильма серии "Паранормального явления". Хоррор станет ребутом популярной франшизы.
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