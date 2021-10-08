Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление"

Фильм повествует о режиссере-документалисте Марго, которая приезжает в уединенную общину амишей - с целью расследовать судьбу своей давно потерянной матери. Но что-то начинает идти не так - Марго подозревает, что творится нечто странное.