ЗАМАНА - Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление"

Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление"

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08 октября, 2021. Пятница 09:25
Вышел трейлер перезапуска серии &quot;Паранормальное явление&quot;

В интернете появился полный трейлер нового фильма серии "Паранормального явления". Хоррор станет ребутом популярной франшизы. 

Фильм повествует о режиссере-документалисте Марго, которая приезжает в уединенную общину амишей - с целью расследовать судьбу своей давно потерянной матери. Но что-то начинает идти не так - Марго подозревает, что творится нечто странное.

 

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