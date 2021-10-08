Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале в пятницу

Автор Мадина

Сегодня, 8 октября, на Первом канале начнется десятый сезон популярного шоу «Голос». В составе жюри заявлены Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.