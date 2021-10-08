ЗАМАНА - Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале в пятницу

Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале в пятницу

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08 октября, 2021. Пятница 09:21
Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале в пятницу

Сегодня, 8 октября, на Первом канале начнется десятый сезон популярного шоу «Голос». В составе жюри заявлены Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале в пятницу
Культура

После предварительных кастингов музыканты поучаствуют в слепых прослушиваниях. В общем набралось примерно 120 участников, среди которых 18 музыкантов, прошедших отбор в 9 сезоне, но не успевших спеть на слепых прослушиваниях. Шоу попадет в эфир 8 октября в 21:30.

 

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