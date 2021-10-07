Paramount опубликовала фото со съемок новых «Трансформеров»

Компания Paramount Pictures показала кадры со съемок нового фильма «Трансформеры» с подзаголовком «Восхождение Звероботов». Картина станет прямым продолжением фильма «Бамблби», премьера которого прошла в 2018 году.

На фотографии запечатлен трансформированный в машины отряд Автоботов, включая Оптимуса Прайма и Бамблби и команду Террорконов, машин-зомби. По сюжету фильма их воскресит Темный Энергон.



Действие картины будет идти в 1994 году. Пара ученых окажется в центре конфликта между Максималами, Предаконами и Террорконами.