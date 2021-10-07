ЗАМАНА - Paramount опубликовала фото со съемок новых «Трансформеров»

Paramount опубликовала фото со съемок новых «Трансформеров»

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07 октября, 2021. Четверг 15:42
Paramount опубликовала фото со съемок новых «Трансформеров»

Компания Paramount Pictures показала кадры со съемок нового фильма «Трансформеры» с подзаголовком «Восхождение Звероботов». Картина станет прямым продолжением фильма «Бамблби», премьера которого прошла в 2018 году.

На фотографии запечатлен трансформированный в машины отряд Автоботов, включая Оптимуса Прайма и Бамблби и команду Террорконов, машин-зомби. По сюжету фильма их воскресит Темный Энергон.

Действие картины будет идти в 1994 году. Пара ученых окажется в центре конфликта между Максималами, Предаконами и Террорконами.

 

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взяты из открытых источников
 

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