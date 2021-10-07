На фотографии запечатлен трансформированный в машины отряд Автоботов, включая Оптимуса Прайма и Бамблби и команду Террорконов, машин-зомби. По сюжету фильма их воскресит Темный Энергон.
Действие картины будет идти в 1994 году. Пара ученых окажется в центре конфликта между Максималами, Предаконами и Террорконами.
Paramount опубликовала фото со съемок новых «Трансформеров»
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 15:42
Компания Paramount Pictures показала кадры со съемок нового фильма «Трансформеры» с подзаголовком «Восхождение Звероботов». Картина станет прямым продолжением фильма «Бамблби», премьера которого прошла в 2018 году.
На фотографии запечатлен трансформированный в машины отряд Автоботов, включая Оптимуса Прайма и Бамблби и команду Террорконов, машин-зомби. По сюжету фильма их воскресит Темный Энергон.
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