ЗАМАНА - В Махачкале открылась выставка «Дербент сегодня»

В Махачкале открылась выставка «Дербент сегодня»

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07 октября, 2021. Четверг 15:39
В Махачкале открылась выставка «Дербент сегодня»

В Доме поэзии запустили выставку «Дербент сегодня» по результатам арт-резиденции, информирует РИА "Дагестан".

В Махачкале открылась выставка «Дербент сегодня»
Культура

Стоит заметить, что в июле 12 современных дагестанских художников провели в Дербенте 3 дня, дабы изобразить древние виды и новые здания в своих картинах.

Выставку можно посетить до 1 ноября. Вход бесплатный.

 

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