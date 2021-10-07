Стоит заметить, что в июле 12 современных дагестанских художников провели в Дербенте 3 дня, дабы изобразить древние виды и новые здания в своих картинах.
Выставку можно посетить до 1 ноября. Вход бесплатный.
В Доме поэзии запустили выставку «Дербент сегодня» по результатам арт-резиденции, информирует РИА "Дагестан".
Стоит заметить, что в июле 12 современных дагестанских художников провели в Дербенте 3 дня, дабы изобразить древние виды и новые здания в своих картинах.
Выставку можно посетить до 1 ноября. Вход бесплатный.
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