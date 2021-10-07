Фильм «Не время умирать» про Джеймса Бонда выйдет сегодня в широкий прокат

Автор Мадина

Сегодня, 7 октября, в кинотеатрах появится приключенческий фильм «Не время умирать» — 25-й фильм легендарной серии о Джеймсе Бонде.