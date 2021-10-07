Режиссёром картины является лауреат Венецианского кинофестиваля Кэри Дзёдзи Фукунага, в прошлом снимавший такие картины, как «Настоящий детектив», «Маньяк», «Джейн Эйр». Роль Бонда сыграл Дэниел Крэйг. «Не время умирать» стал для актёра 5 и последним проектом в рамках знаменитой серии.
Фильм «Не время умирать» про Джеймса Бонда выйдет сегодня в широкий прокат
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 08:26
Сегодня, 7 октября, в кинотеатрах появится приключенческий фильм «Не время умирать» — 25-й фильм легендарной серии о Джеймсе Бонде.
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