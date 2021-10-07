ЗАМАНА - Хоакин Феникс не исключил возможность съемок сиквела «Джокера»

Хоакин Феникс не исключил возможность съемок сиквела «Джокера»

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07 октября, 2021. Четверг 00:05
Хоакин Феникс не исключил возможность съемок сиквела «Джокера»

Популярный голливудский актер Хоакин Феникс, который сыграл в фильме Тодда Филлипса «Джокер», не исключает, что фильм может получить сиквел. Об этом он намекнул в интервью газете The Playlist.

Хоакин Феникс не исключил возможность съемок сиквела «Джокера»
Культура

«Вы знаете, (Джокер) — интересный человек. Мы можем о нем рассказать многое, и мы могли бы это сделать. Но станем ли? Я не знаю», — заявил актер. Картина «Джокер» о злодее из комиксов про Бэтмена появилась в прокате осенью 2019 года.

 

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