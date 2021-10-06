ЗАМАНА - Федеральная выставка «Роль учителя в истории России» открыта в Махачкале

Федеральная выставка «Роль учителя в истории России» открыта в Махачкале

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06 октября, 2021. Среда 10:27
Федеральная выставка «Роль учителя в истории России» открыта в Махачкале

Заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев вчера, 5 октября, поучаствовал в праздничном открытии выставки «Роль учителя в истории России», которая прошла в историческом музее «Россия – Моя история» в Махачкале, информирует РИА "Дагестан".

Федеральная выставка «Роль учителя в истории России» открыта в Махачкале
Культура

Первыми выставку в свой профессиональный праздник посетили учителя из разных регионов республики.

В открытии выставки также участвовали врио главы министерства образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, лидер Комитета Народного собрания региона Елена Павлюченко и другие. Мурад Казиев от имени Сергея Меликова поздравил учителей с Днём учителя. Подробнее можно прочитать тут.

 

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