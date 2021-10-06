Первыми выставку в свой профессиональный праздник посетили учителя из разных регионов республики.
Федеральная выставка «Роль учителя в истории России» открыта в Махачкале
- Автор Мадина
- 06 октября, 2021. Среда 10:27
Заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев вчера, 5 октября, поучаствовал в праздничном открытии выставки «Роль учителя в истории России», которая прошла в историческом музее «Россия – Моя история» в Махачкале, информирует РИА "Дагестан".
В открытии выставки также участвовали врио главы министерства образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, лидер Комитета Народного собрания региона Елена Павлюченко и другие. Мурад Казиев от имени Сергея Меликова поздравил учителей с Днём учителя. Подробнее можно прочитать тут.