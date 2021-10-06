Новому директору театра 48 лет, родился в селе Салда Тляратинского района. Закончил на отлично филологический факультет ДГУ в 1998 году, работал на должности корреспондента издания «Истина», а в 2001 году стал руководителем газеты «Тлярата».
В 2011–2018 годах Бисавалиев выпускал популярный среди аварского населения общественно-политический еженедельник «Миллат», а в 2014-м руководил литературно-публицистическим журналом «Дагестан».
В 2021 году ему вручили республиканскую государственную премию в сфере литературы за произведение «Тайная тетрадь».
Вчера Магомед Бисавалиев был представлен сотрудникам аварского театра.