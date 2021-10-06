ЗАМАНА - Фильм «Подольские курсанты» победил на кинофестивале CPIFF в Лондоне

Фильм «Подольские курсанты» победил на кинофестивале CPIFF в Лондоне

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06 октября, 2021. Среда 08:14
Фильм «Подольские курсанты» победил на кинофестивале CPIFF в Лондоне

Российскую военную картину «Подольские курсанты» о подвиге подольских курсантов в 1941 году признали лучшим иностранным фильмом на кинофестивале Crystal Palace International Film Festival в Лондоне.

Фильм «Подольские курсанты» победил на кинофестивале CPIFF в Лондоне
Культура

Как заметил продюсер картины Игорь Угольников, «Подольские курсанты» получили награду в канун 5 октября — Дня памяти подольских курсантов. «Англия стала еще одной страной, в которой высоко оценили наш фильм», — заявил Угольников.

«Подольские курсанты» появились в кинотеатрах в ноябре прошлого года. Картина получила 15 наград. Она участвовала в программах различных фестивалей в России, ЮАР, на Мальте, в США, Румынии, Швейцарии, Франции,  Австралии, Испании и Венесуэле.

 

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