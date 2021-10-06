На официальном портале компании «Блейд» всё еще не имеет даты выхода в прокат. Более того, 7 октября 2020 года в кинотеатрах появится мультфильм «Человек-паук: Через вселенные 2».
Blade считали частью 5 фазы вселенной. Судя по всему, либо планы поменялись и картина интегрируется в киновселенную немного раньше, либо «Капитан Марвел 2» тоже станет частью 5 фазы.
Предполагают, что «Блейд» скорее станет частью 4 фазы.
Marvel случайно анонсировала релиз «Блейда»
- Автор Мадина
- 06 октября, 2021. Среда 00:02
Согласно твиту на официальной странице Marvel India, продолжение серии фильмов «Блейд» стоит ждать 7 октября следующего года.
На официальном портале компании «Блейд» всё еще не имеет даты выхода в прокат. Более того, 7 октября 2020 года в кинотеатрах появится мультфильм «Человек-паук: Через вселенные 2».
Blade считали частью 5 фазы вселенной. Судя по всему, либо планы поменялись и картина интегрируется в киновселенную немного раньше, либо «Капитан Марвел 2» тоже станет частью 5 фазы.
Предполагают, что «Блейд» скорее станет частью 4 фазы.
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