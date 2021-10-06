Marvel случайно анонсировала релиз «Блейда»

На официальном портале компании «Блейд» всё еще не имеет даты выхода в прокат. Более того, 7 октября 2020 года в кинотеатрах появится мультфильм «Человек-паук: Через вселенные 2». Blade считали частью 5 фазы вселенной. Судя по всему, либо планы поменялись и картина интегрируется в киновселенную немного раньше, либо «Капитан Марвел 2» тоже станет частью 5 фазы. Предполагают, что «Блейд» скорее станет частью 4 фазы.

