HBO Max выпустила тизер приквела "Игры престолов"

Стриминговый сервис HBO Max сегодня выложил в сеть тизер шоу "Дом дракона", который является приквелом легендарного сериала "Игра престолов". Шоу стартует на телеканале HBO и платформе HBO Max в следующем году.

"Дом дракона" является экранизацией книги "Пламя и кровь" американского фантаста Джорджа Р. Р. Мартина - автора "Песни льда и огня", по которой и была снята "Игра престолов". Писатель и продюсер Райан Кондал выступают создателями "Дома дракона", а одним из шоураннеров станет Мигель Сапочник - он снимал серии для "Игры престолов". Музыку к шоу напишет популярный композитор Рамин Джавади, ранее работавший над музыкой для "Игры престолов".