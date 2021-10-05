"Дом дракона" является экранизацией книги "Пламя и кровь" американского фантаста Джорджа Р. Р. Мартина - автора "Песни льда и огня", по которой и была снята "Игра престолов". Писатель и продюсер Райан Кондал выступают создателями "Дома дракона", а одним из шоураннеров станет Мигель Сапочник - он снимал серии для "Игры престолов". Музыку к шоу напишет популярный композитор Рамин Джавади, ранее работавший над музыкой для "Игры престолов".
HBO Max выпустила тизер приквела "Игры престолов"
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 14:58
Стриминговый сервис HBO Max сегодня выложил в сеть тизер шоу "Дом дракона", который является приквелом легендарного сериала "Игра престолов". Шоу стартует на телеканале HBO и платформе HBO Max в следующем году.
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