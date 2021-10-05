ЗАМАНА - В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"

В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"

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05 октября, 2021. Вторник 11:12
В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева &quot;Дюна&quot;
Книга "Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики" о съемках одноименной картины режиссера Дэни Вильнева выйдет в России, сообщается на портале издательства "Эксмо".
В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"
Культура

Автор книги — Таня Лапойнт, которая также являлась исполнительным продюсером фильма. Она и сотрудники съемочной группы поведают, как Вильнев снимал легендарное произведение Фрэнка Герберта.

В книге заявлены переведенные на русский язык интервью с исполнителями основных ролей: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джейсон Момоа.
Книгу можно будет прочитать только в печатном виде. Пока нет точной информации о ее выходе в России, но предзаказ сделать можно уже сейчас. 

 

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