Автор книги — Таня Лапойнт, которая также являлась исполнительным продюсером фильма. Она и сотрудники съемочной группы поведают, как Вильнев снимал легендарное произведение Фрэнка Герберта.

В книге заявлены переведенные на русский язык интервью с исполнителями основных ролей: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джейсон Момоа.

В книге заявлены переведенные на русский язык интервью с исполнителями основных ролей: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джейсон Момоа.