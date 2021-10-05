В Дагестане завершились отборочные этапы конкурса «Народов много – страна одна»

Завершились отборочные этапы регионального конкурса «Народов много – страна одна» в 25 муниципалитетах Дагестана. В них участвовали больше 300 сольных музыкантов и групп, информирует пресс-служба Миннаца региона.

Участники боролись за победу в таких категориях: «Национальные подворья народов России», «Обычаи, обряды и традиции народов России», «Танцы народов России», «Игры народов России» (национальные игры народов РФ, в том числе спортивные), «Стихи о родине на языках народов России».

Полуфиналы пройдут 5, 7, 11 и 13 октября в 4 городах Дагестана. Финалисты же будут бороться за денежные призы в каждой категории: первое место – 50 000 рублей, второе место – 30 000 рублей, четвертое место – 20 000 рублей, сообщили в ведомстве.

