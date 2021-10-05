ЗАМАНА - В Дагестане завершились отборочные этапы конкурса «Народов много – страна одна»

В Дагестане завершились отборочные этапы конкурса «Народов много – страна одна»

Автор
05 октября, 2021. Вторник 10:45
В Дагестане завершились отборочные этапы конкурса «Народов много – страна одна»

Завершились отборочные этапы регионального конкурса «Народов много – страна одна» в 25 муниципалитетах Дагестана. В них участвовали больше 300 сольных музыкантов и групп, информирует пресс-служба Миннаца региона.

В Дагестане завершились отборочные этапы конкурса «Народов много – страна одна»
Культура

Участники боролись за победу в таких категориях: «Национальные подворья народов России», «Обычаи, обряды и традиции народов России», «Танцы народов России», «Игры народов России» (национальные игры народов РФ, в том числе спортивные), «Стихи о родине на языках народов России».

Полуфиналы пройдут 5, 7, 11 и 13 октября в 4 городах Дагестана. Финалисты же будут бороться за денежные призы в каждой категории: первое место – 50 000 рублей, второе место – 30 000 рублей, четвертое место – 20 000 рублей, сообщили в ведомстве.

 

Прочитано 28 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top