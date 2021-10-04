Создавшая «Петровых в гриппе» компания Hype Film экранизирует ещё одну книгу писателя

Ранее этой же кинокомпанией были приобретены права на книгу «Петровы в гриппе», которую снял Кирилл Серебренников. О новом фильме рассказал сам писатель: «идёт работа над экранизацией „Отдела“, Hype Film наняли режиссёра. [Подробнее] не буду, дабы не сглазить», — заявил Сальников, при этом уточнив, что режиссер — не Кирилл Серебренников.