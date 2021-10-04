ЗАМАНА - Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

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04 октября, 2021. Понедельник 08:29
Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры
Глава РФ Владимир Владимирович Путин присвоил звание заслуженных артистов России одиннадцати представителям творческих профессий, среди них находятся музыканты и артисты балета, информирует РИА Новости.
Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры
Культура

 "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" ... Борисенко Петру Владимировичу - артисту-вокалисту ... учреждения культуры ... "Московский государственный академический театр оперы" ... Овичнниковой Ксении Андреевне - артистке балета ... учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", - отмечено в подписанном президентом России указе.

 

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