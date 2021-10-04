ЗАМАНА - Подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и соцсетях

Подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и соцсетях

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04 октября, 2021. Понедельник 00:47
Подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и соцсетях

В последний день 8-го Международного межрелигиозного молодёжного форума были оглашены результаты конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях. 

Подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и соцсетях
Культура

Победителям в интеллектуальных и спортивных состязаниях вручили дипломы и ценные подарки. Остальным форумчанам выдали сертификаты. Праздничную церемонию вручения наград посетил заместитель главы министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Мурад Шафиев

 

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