Победителям в интеллектуальных и спортивных состязаниях вручили дипломы и ценные подарки. Остальным форумчанам выдали сертификаты.
Праздничную церемонию вручения наград посетил заместитель главы министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Мурад Шафиев
Подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и соцсетях
- Автор Мадина
- 04 октября, 2021. Понедельник 00:47
В последний день 8-го Международного межрелигиозного молодёжного форума были оглашены результаты конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях.
Победителям в интеллектуальных и спортивных состязаниях вручили дипломы и ценные подарки. Остальным форумчанам выдали сертификаты.
Праздничную церемонию вручения наград посетил заместитель главы министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Мурад Шафиев
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