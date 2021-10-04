Подведены итоги конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и соцсетях

Автор Мадина

В последний день 8-го Международного межрелигиозного молодёжного форума были оглашены результаты конкурса на лучшую команду и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях.