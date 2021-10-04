Сериал «Игра в кальмара» претендует на лидерство на Netflix

Сериал «Игра в кальмара» стал доступен 17 сентября. За 4 дня он стал самым просматриваемым в мире в первые дни. В Netflix рассказали, что они не ожидали успеха этого шоу. Руководитель стрим-сервиса Тед Сарандос заметил, что южнокорейский сериал может обойти по просмотрам «Бриджертонов» и стать самым главным хитом площадки за всю историю.