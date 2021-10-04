ЗАМАНА - Сериал «Игра в кальмара» претендует на лидерство на Netflix

Сериал «Игра в кальмара» претендует на лидерство на Netflix

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04 октября, 2021. Понедельник 00:42
Сериал «Игра в кальмара» претендует на лидерство на Netflix

Южнокорейское шоу «Игра в кальмара» может стать самым просматриваемым на стриминговом сервисе Netflix. На данный момент сериал посмотрели 82 млн пользователей 625 миллионов часов подряд.

Сериал «Игра в кальмара» претендует на лидерство на Netflix
Культура

Сериал «Игра в кальмара» стал доступен 17 сентября. За 4 дня он стал самым просматриваемым в мире в первые дни. В Netflix рассказали, что они не ожидали успеха этого шоу. Руководитель стрим-сервиса Тед Сарандос заметил, что южнокорейский сериал может обойти по просмотрам «Бриджертонов» и стать самым главным хитом площадки за всю историю.

 

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