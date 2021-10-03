ЗАМАНА - Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы

Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы

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03 октября, 2021. Воскресенье 02:08
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы

Одна из экс-участниц легендарной поп-группы «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы в 2022 году.

Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
Культура

«Официальный трибьют «Тату» случится весной следующего года», — рассказала Катина в своем Instagram аккаунте. Певица уточнила, что выступит со второй участницей группы Юлией Волковой. Кроме того, она объявила о старте шоу о «Тату» с участием обеих девушек.

 

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