«Официальный трибьют «Тату» случится весной следующего года», — рассказала Катина в своем Instagram аккаунте. Певица уточнила, что выступит со второй участницей группы Юлией Волковой. Кроме того, она объявила о старте шоу о «Тату» с участием обеих девушек.
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
- Автор Мадина
- 03 октября, 2021. Воскресенье 02:08
Одна из экс-участниц легендарной поп-группы «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы в 2022 году.
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