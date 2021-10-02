ЗАМАНА - Победителем шоу "Голос 60+" стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серебряков

Победителем шоу "Голос 60+" стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серебряков

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02 октября, 2021. Суббота 02:36
Победителем шоу &quot;Голос 60+&quot; стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серебряков
Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков победил в 4 сезоне музыкальной программы "Голос 60+" по результатам финала, который прошел в эфире Первого канала.

За подопечного Олега Газманова отдали 79,5 процентов голосов.

Победителю вручили 1 миллион рублей и сертификат на запись сольной песни.

 

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