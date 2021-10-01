В прокат выходит фильм "Титан" – обладатель "Золотой пальмовой ветви"

В кинотеатрах появится картина "Титан" – которая получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 2021 года. Победа фильма вызвала неоднозначную реакцию критиков: картину французского режиссера Жюлии Дюкурно обвиняли в алогичности.

Главный персонаж картины Алексия в детстве попала в аварию. С того момента в голове у нее – титановая пластина, из-за которой машины ей становятся ближе, чем сами люди. Картина Жюлии Дюкурно снята в жанре боди-хоррор – это хоррор, который фокусирует внимание на пугающих изменениях тела человека.