ЗАМАНА - В прокат выходит фильм "Титан" – обладатель "Золотой пальмовой ветви"

В прокат выходит фильм "Титан" – обладатель "Золотой пальмовой ветви"

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01 октября, 2021. Пятница 08:24
В прокат выходит фильм &quot;Титан&quot; – обладатель &quot;Золотой пальмовой ветви&quot;

В кинотеатрах появится картина "Титан" – которая получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 2021 года. Победа фильма вызвала неоднозначную реакцию критиков: картину французского режиссера Жюлии Дюкурно обвиняли в алогичности.

В прокат выходит фильм "Титан" – обладатель "Золотой пальмовой ветви"
Культура

Главный персонаж картины Алексия в детстве попала в аварию. С того момента в голове у нее – титановая пластина, из-за которой машины ей становятся ближе, чем сами люди. Картина Жюлии Дюкурно снята в жанре боди-хоррор – это хоррор, который фокусирует внимание на пугающих изменениях тела человека.

 

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