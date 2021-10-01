Например, недавний фильм «Форсажа 9» от Universal собрал 69,5 миллионов долларов.
В Англии картина уже продала 175 тысяч билетов, по сведениям сети кинотеатров Odeon.
Продолжение истории Бонда «Не время умирать» может собрать 90 миллионов долларов за первый уикенд в США. Это крупная сумма как для нынешнего времени, так и для самой серии фильмов.
Например, недавний фильм «Форсажа 9» от Universal собрал 69,5 миллионов долларов.
В Англии картина уже продала 175 тысяч билетов, по сведениям сети кинотеатров Odeon.
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