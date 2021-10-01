Продолжению бондианы «Не время умирать» прогнозируют старт в $90 млн

Продолжение истории Бонда «Не время умирать» может собрать 90 миллионов долларов за первый уикенд в США. Это крупная сумма как для нынешнего времени, так и для самой серии фильмов.