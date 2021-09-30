ЗАМАНА - Фестиваль дагестанской культуры прошел в Хакасии

Фестиваль дагестанской культуры прошел в Хакасии

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30 сентября, 2021. Четверг 15:21
Фестиваль дагестанской культуры прошел в Хакасии

Фестиваль дагестанской культуры, который приурочен к 100-летию появления Республики Дагестан, был проведен в Центре культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева, информирует пресс-центр Миннац Дагестана.

Фестиваль дагестанской культуры прошел в Хакасии
Культура

Фестиваль стартовал с особенным фильмом, который был подготовлен к праздничной юбилейной дате. Далее на мероприятии выступили творческие группы Центра культуры и зажигательный азербайджанский ансамбль «Олдар Юрду» (Страна огней). Нужно отметить, что фестиваль был проведен с помощью Хакасской региональной общественной организацией «Центр сохранения культуры и традиций народов РД «Родина гор», при помощи Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Подробнее можно прочитать тут.

 

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