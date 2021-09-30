Сериал «Игра в кальмара» возглавил рейтинг популярности на Netflix

Первое место в рейтинге по просмотрам на стриминговой платформе Netflix впервые занял сериал из Южной Кореи — шоу «Игра в кальмара», информирует телеканал KBS.

Премьера шоу прошла 17 сентября. Уже спустя неделю «Игра в кальмара» вышла на 1 место по популярности. При этом шоу возглавило не только общемировой рейтинг, но и национальные рейтинги множества стран, включая Америку.