Премьера шоу прошла 17 сентября. Уже спустя неделю «Игра в кальмара» вышла на 1 место по популярности. При этом шоу возглавило не только общемировой рейтинг, но и национальные рейтинги множества стран, включая Америку.
Сериал «Игра в кальмара» возглавил рейтинг популярности на Netflix
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2021. Четверг 09:54
Первое место в рейтинге по просмотрам на стриминговой платформе Netflix впервые занял сериал из Южной Кореи — шоу «Игра в кальмара», информирует телеканал KBS.
Последнее от Мадина
- В Дагестане состоялась встреча экспертов межрелигиозного форума со студентами ДГПУ
- В Махачкале проходит первое заседание парламента Дагестана седьмого созыва
- Земная кора двигается из-за таяния льдов
- В скалах Гибралтара нашли изолированную в течение 40 000 лет комнату
- По словам режиссера «Венома 2», героем хочет быть сам Веном, а не Эдди Брок