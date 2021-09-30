ЗАМАНА - Зарема Бутаева о конкурсе Фонда культурных инициатив: Дагестанцы смогли заявить о себе

Зарема Бутаева о конкурсе Фонда культурных инициатив: Дагестанцы смогли заявить о себе

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30 сентября, 2021. Четверг 07:18
Зарема Бутаева о конкурсе Фонда культурных инициатив: Дагестанцы смогли заявить о себе

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева прокомментировала итоги конкурса грантов Фонда культурных инициатив.

Зарема Бутаева о конкурсе Фонда культурных инициатив: Дагестанцы смогли заявить о себе
Культура

От Дагестана в первой заявочной кампании было подано 28 проектов.

Зарема Бутаева подчеркивает, что хоть дагестанские проекты и не получили грант, но все же заявили о себе. Всё это говорит о желании созидать и поднимать культуру родного региона.

Министр поясняет: одно дело – когда государство выделяет бюджет на реализацию федеральных программ и совсем другое, когда сектор индустрии получает возможность реализовать разные проекты.

 С документацией к конкурсу подробно можно ознакомиться на сайте Фонда.

 

 

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