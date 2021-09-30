Зарема Бутаева о конкурсе Фонда культурных инициатив: Дагестанцы смогли заявить о себе

От Дагестана в первой заявочной кампании было подано 28 проектов.

Зарема Бутаева подчеркивает, что хоть дагестанские проекты и не получили грант, но все же заявили о себе. Всё это говорит о желании созидать и поднимать культуру родного региона.

Министр поясняет: одно дело – когда государство выделяет бюджет на реализацию федеральных программ и совсем другое, когда сектор индустрии получает возможность реализовать разные проекты.

С документацией к конкурсу подробно можно ознакомиться на сайте Фонда.