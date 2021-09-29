Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили мировую премьеру фильма «Не время умирать» в Лондоне

Автор Мадина

В Великобритании прошла мировая премьера новой части о Джеймсе Бонде «Не время умирать». На премьеру приехали члены королевской семьи Великобритании — принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боул, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон, сообщает BBC.