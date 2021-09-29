Герцогиня Кембриджская посетила премьеру картины в Лондоне в шикарном золотом платье, которое покрыто пайетками. Она также добавила к своему образу стильные серьги. Сообщают, что наряд герцогини от бренда Jenny Packham стоит 2800 фунтов или примерно 280 тысяч рублей.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили мировую премьеру фильма «Не время умирать» в Лондоне
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 08:23
В Великобритании прошла мировая премьера новой части о Джеймсе Бонде «Не время умирать». На премьеру приехали члены королевской семьи Великобритании — принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боул, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон, сообщает BBC.
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