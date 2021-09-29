ЗАМАНА - Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе

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29 сентября, 2021. Среда 02:04
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе

Один из руководителей популярной платформы Netflix Тед Сарандос поучаствовал в технологической конференции в Калифорнии, где показал статистику самых просматриваемых фильмов и шоу стриминга. Об этом информирует The Verge.

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе
Культура

Самым популярным сериалом стал «Бриджертоны» — через месяц после выхода шоу на Netflix его посмотрели 82 млн зарегистрированных подписчиков платформы.

На 2 и 3 месте по популярности находятся сериалы «Люмпен» и «Ведьмак», каждый из которых посмотрели 76 млн человек.

Самым просматриваемым фильмом стал боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», его посмотрели 99 млн подписчиков. На 2 и 3 месте расположились фильмы «Птичий короб» и «Правосудие Спенсера».

 

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