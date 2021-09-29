Вышел новый ролик «Венома 2» о перерождении Карнажа

В отрывке можно увидеть, как Карнаж совершает побег из тюрьмы и вселяется в серийного убийцу Клетуса Кэссиди. Авторы картины заявили, что в фильме Карнаж будет более опасным, чем в комиксе.



Режиссером картины выступил Энди Сёркис. Ранее он работал над фильмами «Планета обезьян» и «Властелин колец».



В России «Веном 2» появится в кинотеатрах с 30 сентября.