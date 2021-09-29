ЗАМАНА - Вышел новый ролик «Венома 2» о перерождении Карнажа

Вышел новый ролик «Венома 2» о перерождении Карнажа

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29 сентября, 2021. Среда 00:57
Вышел новый ролик «Венома 2» о перерождении Карнажа

В интернете опубликовали новый трейлер картины «Веном 2» с Томом Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсоном. 

В отрывке можно увидеть, как Карнаж совершает побег из тюрьмы и вселяется в серийного убийцу Клетуса Кэссиди. Авторы картины заявили, что в фильме Карнаж будет более опасным, чем в комиксе.

Режиссером картины выступил Энди Сёркис. Ранее он работал над фильмами «Планета обезьян» и «Властелин колец».

В России «Веном 2» появится в кинотеатрах с 30 сентября.

 

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