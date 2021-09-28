ЗАМАНА - CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»

CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»

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28 сентября, 2021. Вторник 17:03
CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»

Кабельный канал CW собирается снять ремейк культового шоу 90-х годов: научно-фантастический сериал «Вавилон 5».

CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»
Культура

Сериал в свое время получил много профессиональных наград и стал культовым среди поклонников космической тематики. Разработка шоу уже стартовала. За сценарий взялся автор оригинальной истории Дж. Майкл Стражински.  Информация о сюжете пока неизвестна.

 

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