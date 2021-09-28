Сериал в свое время получил много профессиональных наград и стал культовым среди поклонников космической тематики. Разработка шоу уже стартовала. За сценарий взялся автор оригинальной истории Дж. Майкл Стражински. Информация о сюжете пока неизвестна.
CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2021. Вторник 17:03
Кабельный канал CW собирается снять ремейк культового шоу 90-х годов: научно-фантастический сериал «Вавилон 5».
Последнее от Мадина
- Дагестанские представители приняли участие во Всероссийской конференции, посвященной возрождению исторических городов
- В Дагестанской таможне прошел День открытых дверей
- Три медали выиграли дагестанские вольники на Всероссийском турнире в Санкт-Петербурге
- В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер
- В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров