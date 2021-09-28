CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»

Сериал в свое время получил много профессиональных наград и стал культовым среди поклонников космической тематики. Разработка шоу уже стартовала. За сценарий взялся автор оригинальной истории Дж. Майкл Стражински. Информация о сюжете пока неизвестна.