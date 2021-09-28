ЗАМАНА - В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

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28 сентября, 2021. Вторник 13:47
В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

28 сентября в Дагестане начнется II Международный фестиваль национальных театров. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет бесплатно увидеть любые постановки в рамках фестиваля по программе «Пушкинская карта». Праздничная церемония открытия стартует в 17:00 в большом зале Русского театра. 

В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров
Культура

До 5 октября актеры покажут жителям Дагестана свои лучшие постановки – от национальной драматургии до мировой классики.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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