Премьера фильма «Небо» о летчике Олеге Пешкове состоится в Сирии 24 ноября

Кинокомпания «Централ Партнершип» рассказала о переносе премьеры художественной картины «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове. Фильм появится в доступе в ноябре – это месяц трагических событий.

Сообщают, что в широкий прокат фильм «Небо» выйдет 18 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что эта картина продемонстрирует настоящие события и вклад, который внесли Вооруженные силы России в борьбу с боевиками из Сирии.