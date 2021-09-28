В общем Måneskin планируют приехать в 16 городов Европы. В Москве концерт пройдет 9 марта следующего года, в Петербурге – 11 марта. Также группа посетит Киев, Таллин и Ригу. В Северной столице концерт будет идти на «Тинькофф Арене», билеты можно будет купить с 30 сентября.
Победившая на Евровидении рок-группа Måneskin выступит в Петербурге
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2021. Вторник 01:14
Популярная группа из Италии Måneskin, которая одержала победу на Евровидении-2021, приедет в Санкт-Петербург с концертом. Об этом информируется на странице Instagram группы.
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