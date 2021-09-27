Республика Дагестан выступает одним из лидеров России по выращиванию тыквы. Каждый год в регионе выращивают порядка 70 тысяч тонн тыкв, 90% из которых растут в личных подсобных хозяйствах. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане прошел первый фестиваль тыквы
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 13:23
Первый фестиваль тыквы прошел в Дагестане. В рамках него был проведен конкурс на самую крупную тыкву, пишет ТАСС.
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