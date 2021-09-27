На форуме представлены различные площадки, например, «МЫВМЕСТЕ», «ЛизаАлерт», «Пушкинская карта», полк, «Лазертаг». Стоит напомнить, что с 25 по 30 сентября международный молодежный форум «Каспий – 2021» будет проходить на базе отдыха «Прибой» Избербаша. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 10:32
Вчера, 26 сентября, прошла праздничная церемония открытия Международного молодежного форума «Каспий – 2021».
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