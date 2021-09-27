ЗАМАНА - В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

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27 сентября, 2021. Понедельник 10:32
В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

Вчера, 26 сентября, прошла праздничная церемония открытия Международного молодежного форума «Каспий – 2021». 

В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»
Культура

На форуме представлены различные площадки, например, «МЫВМЕСТЕ», «ЛизаАлерт», «Пушкинская карта», полк, «Лазертаг». Стоит напомнить, что с 25 по 30 сентября международный молодежный форум «Каспий – 2021» будет проходить на базе отдыха «Прибой» Избербаша. Подробнее можно прочитать тут.

 

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