ЗАМАНА - Фестиваль ковроткачества в Дагестане – первый шаг к возрождению ремесла

Фестиваль ковроткачества в Дагестане – первый шаг к возрождению ремесла

Автор
27 сентября, 2021. Понедельник 09:49
Фестиваль ковроткачества в Дагестане – первый шаг к возрождению ремесла

Фестиваль дагестанского ковроткачества «Руно», задачей которого было "оживить" уникальные технологии древнейшего республиканского ремесла, прошел в Центре опережающей профессиональной подготовки на площадке Технического колледжа имени Р. Н. Ашуралиева, пишет РИА "Дагестан".

Фестиваль ковроткачества в Дагестане – первый шаг к возрождению ремесла
Культура

На мероприятии наградили победителей конкурса «Руно». Также в рамках фестиваля прошло награждение финалистов конкурсов чтецов, которые были организованы Советом старшеклассников Дагестана и Советом старшеклассников Махачкалы.  На фестивале были показаны музыкальные выступления, в которых участвовали студенты, школьники и воспитанники детских домов.

Стоит напомнить, что мероприятие проходило при активной помощи ЦОПП и участии Техникума дизайна, экономики и права и Дербентского колледжа народных промыслов и туризма. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top