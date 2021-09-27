Фестиваль ковроткачества в Дагестане – первый шаг к возрождению ремесла

Фестиваль дагестанского ковроткачества «Руно», задачей которого было "оживить" уникальные технологии древнейшего республиканского ремесла, прошел в Центре опережающей профессиональной подготовки на площадке Технического колледжа имени Р. Н. Ашуралиева, пишет РИА "Дагестан".

На мероприятии наградили победителей конкурса «Руно». Также в рамках фестиваля прошло награждение финалистов конкурсов чтецов, которые были организованы Советом старшеклассников Дагестана и Советом старшеклассников Махачкалы. На фестивале были показаны музыкальные выступления, в которых участвовали студенты, школьники и воспитанники детских домов.

Стоит напомнить, что мероприятие проходило при активной помощи ЦОПП и участии Техникума дизайна, экономики и права и Дербентского колледжа народных промыслов и туризма. Подробнее можно прочитать тут.