«Дюна» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Научно-фантастическая экранизация Дени Вильнёва «Дюна» в прошедшие выходные собрала в кинотеатрах России 384,3 млн рублей, 2-й раз подряд став лидером кинопроката. Об этом информирует портал kinobusiness.com.

В общем фильм, который появился в кинотеатрах 16 сентября, уже собрал 1,1 мдрд рублей. На 2 месте с результатом 64,3 млн рублей расположилась лента «Клаустрофобы 2: Лига выживших» режиссера Адама Робитела. На 3 месте по сборам находится мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче. Мультик собрал кассу в 45,9 млн рублей.