ЗАМАНА - «Дюна» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

«Дюна» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Автор
27 сентября, 2021. Понедельник 08:21
«Дюна» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Научно-фантастическая экранизация Дени Вильнёва «Дюна» в прошедшие выходные собрала в кинотеатрах России 384,3 млн рублей, 2-й раз подряд став лидером кинопроката. Об этом информирует портал kinobusiness.com.

«Дюна» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Культура

В общем фильм, который появился в кинотеатрах 16 сентября, уже собрал 1,1 мдрд рублей. На 2 месте с результатом 64,3 млн рублей расположилась лента «Клаустрофобы 2: Лига выживших» режиссера Адама Робитела. На 3 месте по сборам находится мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче. Мультик собрал кассу в 45,9 млн рублей.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top