В общем фильм, который появился в кинотеатрах 16 сентября, уже собрал 1,1 мдрд рублей. На 2 месте с результатом 64,3 млн рублей расположилась лента «Клаустрофобы 2: Лига выживших» режиссера Адама Робитела. На 3 месте по сборам находится мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче. Мультик собрал кассу в 45,9 млн рублей.
«Дюна» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 08:21
Научно-фантастическая экранизация Дени Вильнёва «Дюна» в прошедшие выходные собрала в кинотеатрах России 384,3 млн рублей, 2-й раз подряд став лидером кинопроката. Об этом информирует портал kinobusiness.com.
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