В основной номинации победила картина "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики. По традиции перед стартом церемонии гости фестиваля идут к Зимнему театру по красной дорожке, но в этот раз из-за сильного дождя дорожку пришлось развернуть прямо внутри театра.
В Сочи завершился 32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр»
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 08:15
32-й кинофестиваль "Кинотавр", проходивший в Зимнем театре в Сочи, официально завершился. В главной номинации победил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были названы Павел Деревянко и Ольга Бодрова.
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