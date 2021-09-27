32-й кинофестиваль "Кинотавр", проходивший в Зимнем театре в Сочи, официально завершился. В главной номинации победил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были названы Павел Деревянко и Ольга Бодрова.

32-й кинофестиваль "Кинотавр", проходивший в Зимнем театре в Сочи, официально завершился. В главной номинации победил Николай Хомерики, лучшими актером и актрисой были названы Павел Деревянко и Ольга Бодрова.

В основной номинации победила картина "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики. По традиции перед стартом церемонии гости фестиваля идут к Зимнему театру по красной дорожке, но в этот раз из-за сильного дождя дорожку пришлось развернуть прямо внутри театра.