Netflix продлил сериал «Ведьмак» на 3 сезон и готовит расширение вселенной

Шоу «Ведьмак», экранизированное по книгам Анджея Сапковского, продлится на третий сезон. Об этом Netflix рассказал в процессе своего онлайн-вещания Tudum.

О 3 сезоне появилась информация раньше, чем вышел 2 сезон — он появится в доступе только 17 декабря этого года. Также Netflix сообщили о расширении сериальной вселенной «Ведьмака». Они готовят второй выпуск аниме-сериала и новый семейный контент.