ЗАМАНА - Netflix продлил сериал «Ведьмак» на 3 сезон и готовит расширение вселенной

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на 3 сезон и готовит расширение вселенной

Автор
26 сентября, 2021. Воскресенье 00:44
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на 3 сезон и готовит расширение вселенной

Шоу «Ведьмак», экранизированное по книгам Анджея Сапковского, продлится на третий сезон. Об этом Netflix рассказал в процессе своего онлайн-вещания Tudum.

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на 3 сезон и готовит расширение вселенной
Культура

О 3 сезоне появилась информация раньше, чем вышел 2 сезон — он появится в доступе только 17 декабря этого года. Также Netflix сообщили о расширении сериальной вселенной «Ведьмака». Они готовят второй выпуск аниме-сериала и новый семейный контент.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top