Обладателем гран-при «Кинотавра» стал фильм «Море волнуется раз»

Фильм, который стал обладателем гран-при, рассказывает историю о молодой паре, прячущейся от всех в старом лесном доме. Они любят друг друга, а весь мир представляется им странным и волшебным. Но их идеальные каникулы постоянно нарушают ночные кошмары. Персонаж фильма видит, как его накрывает огромной волной. Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября.

