Фильм, который стал обладателем гран-при, рассказывает историю о молодой паре, прячущейся от всех в старом лесном доме. Они любят друг друга, а весь мир представляется им странным и волшебным. Но их идеальные каникулы постоянно нарушают ночные кошмары. Персонаж фильма видит, как его накрывает огромной волной.
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября.
Обладателем гран-при «Кинотавра» стал фильм «Море волнуется раз»
- Автор Мадина
- 26 сентября, 2021. Воскресенье 00:34
Картина "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики получила гран-при 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Фильм, который стал обладателем гран-при, рассказывает историю о молодой паре, прячущейся от всех в старом лесном доме. Они любят друг друга, а весь мир представляется им странным и волшебным. Но их идеальные каникулы постоянно нарушают ночные кошмары. Персонаж фильма видит, как его накрывает огромной волной.
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября.
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