ЗАМАНА - Обладателем гран-при «Кинотавра» стал фильм «Море волнуется раз»

Обладателем гран-при «Кинотавра» стал фильм «Море волнуется раз»

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26 сентября, 2021. Воскресенье 00:34
Обладателем гран-при «Кинотавра» стал фильм «Море волнуется раз»

Картина "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики получила гран-при 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Обладателем гран-при «Кинотавра» стал фильм «Море волнуется раз»
Культура

Фильм, который стал обладателем гран-при, рассказывает историю о молодой паре, прячущейся от всех в старом лесном доме. Они любят друг друга, а весь мир представляется им странным и волшебным. Но их идеальные каникулы постоянно нарушают ночные кошмары. Персонаж фильма видит, как его накрывает огромной волной.  Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября.

 

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