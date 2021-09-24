В Махачкале в онлайн-формате пройдет концерт ко Дню города

В воскресенье, 26 сентября, в Махачкале в онлайн-формате будет идти концерт «Мой любимый город» ко Дню города.

На концерте будут выступать артисты из Детской филармонии и ученики детских школ искусств Махачкалы. Из-за коронавирусной эпидемии концерт будет идти в удаленном режиме. Посмотреть его можно на youtube-канале Управления культуры Махачкалы.