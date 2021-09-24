На концерте будут выступать артисты из Детской филармонии и ученики детских школ искусств Махачкалы. Из-за коронавирусной эпидемии концерт будет идти в удаленном режиме. Посмотреть его можно на youtube-канале Управления культуры Махачкалы.
В Махачкале в онлайн-формате пройдет концерт ко Дню города
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 17:37
В воскресенье, 26 сентября, в Махачкале в онлайн-формате будет идти концерт «Мой любимый город» ко Дню города.
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