ЗАМАНА - В Махачкале в онлайн-формате пройдет концерт ко Дню города

В Махачкале в онлайн-формате пройдет концерт ко Дню города

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24 сентября, 2021. Пятница 17:37
В Махачкале в онлайн-формате пройдет концерт ко Дню города

В воскресенье, 26 сентября, в Махачкале в онлайн-формате будет идти концерт «Мой любимый город» ко Дню города.

В Махачкале в онлайн-формате пройдет концерт ко Дню города
Культура

На концерте будут выступать артисты из Детской филармонии и ученики детских школ искусств Махачкалы. Из-за коронавирусной эпидемии концерт будет идти в удаленном режиме. Посмотреть его можно на youtube-канале Управления культуры Махачкалы.

 

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